Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında 85 saat güvenlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

        Operasyonla gözaltına alınan S.G. ve V.E'nin adreslerinde yapılan aramada piyasa değeri 80 bin lira olan suça konu malzeme ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Adliye saldırısının emrini o terörist vermiş!
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        ABD'nin 'ulusal güvenlik tehdidi'ne yönelik yeni bilgiler
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Trump'tan yeni NATO açıklaması
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        Super Bowl kutlamalarına saldırı!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        Küçükçekmece'deki saldırıda yeni detaylar!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        "Erol Taş'a benzetilmek çok tatlı"
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        Malatya-Gölbaşı kara yolunda sağanak nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Malatya-Gölbaşı kara yolunda sağanak nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor
        Genç kızların sokaktaki kavgası kamerada
        Genç kızların sokaktaki kavgası kamerada
        Malatya Valisi Yazıcı deprem konutlarını inceledi
        Malatya Valisi Yazıcı deprem konutlarını inceledi
        Doğanşehir'de bir el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
        Doğanşehir'de bir el bombası ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
        Doğanşehirli öğrenciler Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı okullarına d...
        Doğanşehirli öğrenciler Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı okullarına d...
        Malatya'da 204 sikke ve 23 obje ele geçirildi
        Malatya'da 204 sikke ve 23 obje ele geçirildi