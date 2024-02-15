Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında 85 saat güvenlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Operasyonla gözaltına alınan S.G. ve V.E'nin adreslerinde yapılan aramada piyasa değeri 80 bin lira olan suça konu malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.