Malatya'da 'torbacı'lara yönelik operasyonda 10 tutuklama

MALATYA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen 11 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 366 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 tüfek ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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