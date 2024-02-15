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        Malatya'da 'torbacı'lara yönelik operasyonda 10 tutuklama

        MALATYA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen 11 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 366 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 tüfek ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:33
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        Malatya'da 'torbacı'lara yönelik operasyonda 10 tutuklama
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        MALATYA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu sattığı belirlenen 11 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; 366 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 1 tüfek ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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