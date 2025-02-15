Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yavuz, bu kapsamda Doğanşehir ve Battalgazi ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 850 gram esrar ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların devam ettiğini bildirdi.

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