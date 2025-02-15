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        Haberler Gündem 3. Sayfa KESERLİ CİNAYET! Son dakika: Tokat'ta baba oğlunu keser ile öldürdü | Son dakika haberleri

        Tokat'ta baba oğlunu keser ile öldürdü

        Tokat'ta baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Baba 17 yaşındaki oğlunu keserle öldürdü. Baba gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 15.02.2025 - 13:59
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        Baba oğlunu keser ile öldürdü
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        Tokat'ta baba ile oğlu arasındaki kavgada kan aktı. Baba, 17 yaşındaki oğlunu keser ile öldürdü.

        Edinilen bilgilere göre olay, Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta meydana geldi. Baba N.A. ile oğlu Berat Akbulut (17) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine giden polis ekipleri, Berat Akbulut'un cansız bedeni ile karşılaştı. Baba N.A.'nın oğlunu keser ile öldürdüğü iddia edildi.

        Olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken baba N.A. gözaltına alındı.

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