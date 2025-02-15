"Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!

İstanbul Esenyurt’ta, bulunan bir marketler zincirine ait 3 farkı marketi ve marketlerin sahibinin evinin kurşunlanması üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

"CEZAN 5 MİLYON TL OLDU" Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre son bir ayda işyerini kurşunlayan şüpheliler, iş yeri sahibini arayarak 2 milyon lira para istedi. İş yeri sahibi parayı vermeyince, ‘Cezan 5 milyon oldu’ diyerek hem iş yerini hem de ikamet adresini peş peşe 7 kez kurşun yağmuruna tuttular.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Şikayet üzerine çalışma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin bazı olaylar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. REKLAM