Malatya'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünelde kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünelde kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı.
A.S. idaresindeki 01 AER 908 plakalı tır, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi mevkiinde Erkenek Tünelinde seyir halindeyken sünücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı.
İhbarda bulunulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü A.S. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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