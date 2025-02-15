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        Malatya'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünelde kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 15.02.2025 - 09:49
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        Malatya'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tünelde kaza yapan tırın sürücüsü yaralandı.

        A.S. idaresindeki 01 AER 908 plakalı tır, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi mevkiinde Erkenek Tünelinde seyir halindeyken sünücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza yaptı.

        İhbarda bulunulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü A.S. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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