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        Malatya'da yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:18 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:29
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        Malatya'da yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde, yaban domuzlarına yönelik sürek avı yapıldı.

        Darende Avcılar ve Atıcılar Derneği öncülüğündeki sürek avına ilçedeki ruhsatlı avcılar katıldı.

        Av, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde, yaban hayatı dengesi korunarak kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

        İlçenin kırsal kesiminde yer alan Günpınar Vadisi'nde, Beybağı, Günpınar, Kılıçbağı, Sayfiye ve Mehmetpaşa mahallelerindeki çalılık ve sazlık alanlarda yürütülen av, belirlenen kurallar çerçevesinde tamamlandı.

        Darende Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Bekir Ecevit, yaptığı açıklamada, sürek avının hem doğal dengeyi korumak hem de çiftçilerin mağduriyetini gidermek amacıyla düzenlendiğini belirterek, avın doğaya zarar vermeden ve yasal çerçevede gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Öte yandan, sürek avına katılan iki avcının, geleneksel yöntemleri tercih ederek silah yerine ok ve yay kullandığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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