        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        İş Bankası Malatya lojmanları sahiplerine teslim edildi

        Türkiye İş Bankası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da çalışanları için inşa ettirdiği 80 lojmanı düzenlenen törenle teslim etti.

        Giriş: 25.02.2026 - 12:56
        Türkiye İş Bankası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya’da çalışanları için inşa ettirdiği 80 lojmanı düzenlenen törenle teslim etti.

        Geçen yıl Hatay'daki çalışanları için yapılan lojmanların ardından Malatya'da tamamlanan 3+1 daireler, banka ve iştirak çalışanlarına verildi.

        Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından deprem bölgesini ziyaret ettiklerinde derin bir acı ile karşılaştıklarını, bölge insanı ve çalışanlarıyla yan yana, iç içe olmaya, sorunları beraber hissetmeye özen gösterdiklerini ve tüm süreci beraber yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

        Deprem sonrası tayin taleplerini aldıklarını ve çalışanlara nerede istiyorlarsa orada çalışabileceklerini söylediklerini kaydeden Aran, bir hafta içinde deprem bölgelerinden çıkmak isteyenlerle deprem bölgelerine dönmek isteyen çalışanların sayısının eşitlendiğini dile getirdi.

        Çalışanların "Ben bu bölgede çalışmak istiyorum" demesinin deprem sonrası süreçte fark yarattıkları birinci konu olduğunu vurgulayan Aran, "O gönüllülük hali, gönüllü çalışma hali bölgede deprem yaralarının sarılmasına çok büyük katkı sağladı." dedi.

        Fark yarattıkları ikinci konunun da Malatya, Adıyaman ve Antakya'da önemli bir sorun haline gelen konut sorununun kirayla aşılmasının mümkün olmaması nedeniyle bölgede lojman yapmaya karar vermeleri olduğuna dikkati çeken Aran, 80 konutluk ilk lojmanları Antakya'da teslim ettiklerini ve bugün de 80 konutluk lojmanın teslimini Malatya'da gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Aran, Adıyaman'daki konutlarla beraber toplamda yaklaşık 200 konutluk lojmanı İş Bankası çalışanlarına teslim etmiş olacaklarını söyledi.

        Hakan Aran, 6 Şubat felaketinin ilk gününden itibaren bankanın bölgeye yönelik desteğine işaret ederek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) yaptıkları bağışla AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde inşa edilen 1000 konutluk projeye olan katkılarına değindi.

        İş Bankası çalışanı Abdülkadir Sarman'a dairesinin anahtarını teslim eden Aran, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ve diğer katılımcılarla örnek daireyi gezdi.

        Balkon dahil brüt 127 metrekare büyüklüğünde, 3+1 olarak planlanan 80 dairede ocak, fırın ve davlumbazdan oluşan ankastre mutfak cihazları, kombi ve klima bulunuyor.

        4 bloktan oluşan Malatya Afet Konutları'nda yağmur suyu toplama deposu, jeneratör gibi ekipmanların yanı sıra basketbol ve voleybol için spor sahası, çocuk oyun parkı ve çardaktan oluşan sosyal donatı alanları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

