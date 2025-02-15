Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de 4 aşevi daha açacak

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, ateşkes sonrası hayatta kalma mücadelesi veren Gazze halkı için 4 aşevi daha açacaklarını söyledi.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Dedekorkut Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında ellerinden geldiğince Gazze halkına yardımda bulunduklarını belirtti.

Asya ve Afrika'da da proje odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Elibüyük, "Yılda bir defa kurban eti götürdüğümüz ailelere şu anda canlı keçi veriyoruz. Hayvan sayısını çoğaltarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacak onurlu bir yaşamı sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Gazze'de birçok yardım faaliyeti yürüttüklerini dile getiren Elibüyük, şunları söyledi:

"Bugüne kadar sıcak yemekten içme suyuna, çadırdan battaniye ve gıdaya varana kadar yardımlarımızı sürdürdük. Ateşkesin sağlanmasıyla beraber muhataplarımızın talepleri doğrultusunda önümüze 4 büyük proje koyduk. Bunlardan bir tanesi, Gazze'de hastanenin diyaliz bölümünün tamir, bakım, tadilatıyla beraber teknik ekipmanlarını sağlamak. Gazze'nin kuzeyinde kalıcı 4 aşevi açtık, önümüzdeki süreç içerisinde 4 aşevi daha açacağız ve toplam 8 aşevinde 2 bin 100 kişiye üç öğün sıcak yemek ikramı sağlayacağız."