Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da "Postmodern Darbe Kara Bir Tarih" temalı fotoğraf sergisi açıldı

        Malatya'da Battalgazi Belediyesince 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da "Postmodern Darbe Kara Bir Tarih" temalı fotoğraf sergisi açıldı

        Malatya'da Battalgazi Belediyesince 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        "Postmodern Darbe Kara Bir Tarih" temasıyla Malatya Park AVM açılan "Karanlığın Fotoğrafları" isimli serginin açılışında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 28 Şubat'ın tarihin karanlıklarına gömüldüğünü söyledi.

        Millet olarak iradeye sahip çıkacaklarını anlatan Taşkın, şöyle konuştu:

        "Milli iradenin üstünde başka bir güç olmadığını her yerde haykıracağız ki bir daha o karanlık dönemler yaşanmasın. Çocuklarımız belki bu dönemleri görmedi ama anlatacağız. Bizler mili iradeye, inancımıza, kültürümüze, değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe bu karanlık günler bir daha yaşanmayacak. Nasıl ki milletimiz 28 Şubat'ı tarihin karanlığına sonsuza kadar gömdüyse, FETÖ darbesini tarihin karanlığına gömdüyse, bu irademize sahip çıktığımız müddetçe kimse bir daha milletin iradesinin önüne geçmeye cesaret edemeyecek."

        28 Şubat'ta yaşananların anlatıldığı 73 fotoğraftan oluşan sergi, 2 gün gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"

        Benzer Haberler

        Başkan Geçit: "İftar soframızla gönüller arasında güçlü bir köprü kuruyoruz...
        Başkan Geçit: "İftar soframızla gönüller arasında güçlü bir köprü kuruyoruz...
        Malatya'nın ilk renkli gazetesi 25 yıldır 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor
        Malatya'nın ilk renkli gazetesi 25 yıldır 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor
        MOTAŞ 2025'te rekor kırdı
        MOTAŞ 2025'te rekor kırdı
        Malatya Sonsöz Gazetesi'nden 28 Şubat protestosu
        Malatya Sonsöz Gazetesi'nden 28 Şubat protestosu
        Malatya'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Malatya'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        İnönü Üniversitesi öğrencileri kampüs iftarında buluştu
        İnönü Üniversitesi öğrencileri kampüs iftarında buluştu