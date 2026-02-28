Canlı
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 10:13
        Malatya'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        E.G. (48) yönetimindeki 44 ADA 412 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Çığlık Mahallesi mevkisinde, E.K'nin kullandığı 45 AUE 512 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü E.K, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hafif ticari araçta bulunan H.G. (67) ise Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

