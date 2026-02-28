Canlı
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'nın ilk renkli gazetesi 25 yıldır 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor

        Malatya'da yerel olarak yayımlanan kentin ilk renkli gazetesi Sonsöz, 28 Şubat "postmodern darbesi"ni unutturmamak ve protesto etmek amacıyla 25 yıldır siyah-beyaz basılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 13:05
        Malatya'nın ilk renkli gazetesi 25 yıldır 28 Şubat'ta siyah-beyaz basılıyor

        Malatya'da yerel olarak yayımlanan kentin ilk renkli gazetesi Sonsöz, 28 Şubat "postmodern darbesi"ni unutturmamak ve protesto etmek amacıyla 25 yıldır siyah-beyaz basılıyor.


        Gazete, bugün Malatya'da 28 Şubat sürecinde yaşananların anlatıldığı "Karanlığa karşı kıyam" manşetiyle siyah-beyaz olarak çıktı.


        Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Er, gazetecilere, 28 Şubat sürecinin Türk demokrasisinde açtığı derin yaralara dikkati çekmek amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

        Her yıl "postmodern darbe"nin yıl dönümünde gazetenin renklerini feda ettiklerini vurgulayan Er, şunları dile getirdi:

        "28 Şubat, milli iradeye ve bu milletin değerlerine yönelik yapılmış karanlık bir müdahaledir. Biz Malatya Sonsöz Gazetesi olarak o günlerin puslu ve baskıcı atmosferini hafızalarda diri tutmak için her yıl bu tarihte siyah-beyaz baskı yapıyoruz. Renklerimizden vazgeçiyoruz çünkü o dönem Türkiye'nin üzerine çöken karanlığı unutmadık, unutturmayacağız."

        Ali Er, Malatya Sonsöz Gazetesi'nin sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda bir demokrasi kalesi olduğunu ifade ederek, "Sadece 28 Şubat'ta değil, 12 Eylül gibi hain girişimlerin yıl dönümlerinde de aynı tavrı sergiliyoruz. Bu bizim için bir gelenek ve bir namus borcudur. Malatya basını olarak, milletin iradesine vurulmak istenen her zincire karşı kalemimizle ve duruşumuzla direnmeye devam edeceğiz. Bu siyah-beyaz sayfalar, Türkiye'nin bir daha asla o günlere dönmemesi için verilmiş bir mesajdır." dedi.

        Er, 2001 yılında kentin ilk renkli gazetesi olarak günlük basılmaya başlanan Sonsöz'ün 2024'te yerel gazetelerin birleşmesi nedeniyle haftalık çıkmaya başladığını sözlerine ekledi.

