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        Haberler Dünya Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu | Dış Haberler

        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu

        ABD Başkanı Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) yöneticisi Elon Musk'ın ABD bürokrasisini radikal bir şekilde azaltmaya yönelik kampanyası sonucu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nden gazilerin bakımına kadar her alandan toplam 9 bin 500'den fazla çalışanın işine son verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:22
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        Trump ve Musk, 9 bin 500'den fazla çalışanı kovdu
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        ABD Bakanı Trump ve DOGE yöneticisi Elon Musk, devlet çalışanlarını işten çıkarmaya devam ediyor.

        İçişleri, Enerji, Gazi İşleri, Tarım ve Sağlık ve İnsani Hizmetler bakanlıklarında çalışanların işlerine son verilirken, bu uygulama şimdiye kadar büyük ölçüde daha az istihdam korumasına sahip olan ve işteki ilk yıllarında olan deneme süresindeki çalışanları hedef aldı.

        İşten çıkarmalar, Beyaz Saray'a göre Trump ve Musk'ın gönüllü olarak ayrılmalarını sağlamak için tazminat teklif ettiği yaklaşık 75 bin çalışana ek olarak gerçekleşti. Bu da 2.3 milyon sivil işgücünün yaklaşık %3'üne denk geliyor.

        Trump federal hükümetin çok şişkin olduğunu ve israf nedeniyle çok fazla para kaybedildiğini savunuyor.

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        Hükümetin yaklaşık 36 trilyon dolar borcu var ve geçen yıl 1.8 trilyon dolar açık verdi ve reform ihtiyacı konusunda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların mutabakatı var.

        Cumhuriyetçilerden de tepkiler geliyor

        Ancak Kongre'deki Demokratlar, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kontrol eden Cumhuriyetçiler, Musk'ın çabalarının hızı ve genişliğinin, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles da dahil olmak üzere Trump'ın bazı yardımcıları arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle artan bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

        İşten çıkarmalarla ilgili bilgi sahibi kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki deneme süresindeki çalışanların neredeyse yarısı işten çıkarılıyor.

        ABD Orman Hizmetleri'nin yaklaşık 3.400 kişiyi işten çıkaracağı, Ulusal Park Hizmetleri'nin ise yaklaşık 1.000 kişinin işine son vereceği belirtildi.

        Enerji Bakanlığı'nda 325'i nükleer stokları denetleyen Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nden olmak üzere yaklaşık 1.200 ila 2.000 işçi işten çıkarıldı.

        Ancak kaynaklardan biri, temel nükleer güvenlik çalışanlarını korumak için bu işten çıkarmaların "kısmen iptal edildiğini" söyledi.

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