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        Beşiktaş - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'de şampiyonluk yarışına giremeyen ve Avrupa kupalarında da istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Her iki takım da galibiyet ile moral kazanmak ve üst sıralara yükselmek istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 18:00 Güncelleme: 15.02.2025 - 19:04
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        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Cihan Aydın

        VAR: Daniel Stefanski (Polonya)

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

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        -NOTLAR-

        ----> Yarım asırı aşan rekabette geride kalan 140 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. Taraflar, 36 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 193 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 159 gol kaydetti.

        ----> Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hafta öncesinde 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

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        ----> Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 21 maçın 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

        ----> Beşiktaş ise iç sahada oynadığı son 4 lig maçında 2 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile 1-1, Reeder Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

        ----> Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyecek.

        ----> Konuk takıma bakıldığında ise deplasmanlardaki galibiyet hasreti dikkat çekiyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Rams Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

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