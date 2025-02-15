Beşiktaş - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

STAT: Tüpraş Stadı

HAKEM: Cihan Aydın

VAR: Daniel Stefanski (Polonya)

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

-NOTLAR-

----> Yarım asırı aşan rekabette geride kalan 140 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. Taraflar, 36 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 193 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 159 gol kaydetti.

----> Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hafta öncesinde 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

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----> Ligin geride kalan bölümünde oynadığı 21 maçın 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

----> Beşiktaş ise iç sahada oynadığı son 4 lig maçında 2 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederken, Corendon Alanyaspor ile 1-1, Reeder Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

----> Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyecek.

----> Konuk takıma bakıldığında ise deplasmanlardaki galibiyet hasreti dikkat çekiyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Rams Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.