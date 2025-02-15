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        Haberler Magazin Melisa Döngel: Sevgililerim beni terk ediyor

        Melisa Döngel: Sevgililerim beni terk ediyor

        Melisa Döngel, hayatında birinin olmadığını söyleyerek şunları söyledi; "Yalnızım şu an. Hayatımda kimse yok. Galiba 14 Şubat'a gelince beni postalıyorlar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 16:02 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:06
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        "Sevgililerim beni terk ediyor"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Melisa Döngel, Nişantaşı’nda görüntülendi. Kısa bir süre önce Fransa tatilinden dönen Döngel; “Yakında yeni bir projemiz başlayacak. Öncesinde kısa bir kafa tatili yaptım” dedi.

        "HER TÜR DENEYİMLENMELİ"

        Melisa Döngel, kadın oyuncuların için komedi türünün zor olduğu algısının doğru olmadığını ifade etti. Oyuncuların her türü deneyimlemesi gerektiğini belirten Döngel; “Oyuncuysan ve mesleğin buysa cinsiyet fark etmeksizin bunun altında kalkabilirsin diye düşünüyorum. Önümü ve alanını açık bırakıyorum. Her şeyi yapıp denemeyi istiyorum. Ben de komedi oynamayı çok istiyordum. Bu iş sanırım öyle olacak” diye konuştu.

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        Melisa Döngel, “oyunculukta kurallarınız var mı? şeklindeki soruya ise gülerek “Yok, çalışırken her şey mubahtır” diye yanıt verdi.

        "HAYATIMDA KİMSE YOK"

        Melisa Döngel, hayatında birinin olmadığını söyleyerek şunları söyledi; “Yalnızım şu an. Hayatımda kimse yok. Galiba 14 Şubat’a gelince beni postalıyorlar.” Özel günlerde sürpriz yapılmasından hoşlandığını söyleyen oyuncu, “Özel günlerde hediye almayı da vermeyi de severim” dedi.

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        #Melisa Döngel
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