Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli ayağından vurularak yakalandı

        MALATYA'da, hırsızlık şüphelisi kendisini gözaltına almaya çalışan polislere bıçakla saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 00:39 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli ayağından vurularak yakalandı
        ABONE OL

        MALATYA'da, hırsızlık şüphelisi kendisini gözaltına almaya çalışan polislere bıçakla saldırdı. Bir polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi olarak aranan İsrafil K., konteyner kent içerisinden kendisini almaya gelen polis ekiplerine yanındaki bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında polis memurlarından Enver D., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı üzerine diğer polis memuru şüpheliyi tabancayla ayağından vurdu. Yaralı şüpheli takviye ekiplerin gelmesinin ardından yakalandı. Yaralı polis memuru ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli İsrafil K.’nın oturduğu konteyner içerisinde çok sayıda kesici ve delici alet bulundu.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Şaibe iddialı kurultayda flaş gelişme
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        Şaban Ataş cinayetinde ilk duruşma! Birbirlerini suçladılar
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Tecrübe Galatasaray'a yaramadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        ABD: Avrupa'ya tehdit içinden geliyor
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Dzeko ve Tadic ikilisinden muhteşem rakamlar!
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Merve Taşkın, gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Malatya'da hırsızlık zanlısı kendisini gözaltına almaya çalışan polislere s...
        Malatya'da hırsızlık zanlısı kendisini gözaltına almaya çalışan polislere s...
        Sporcuların öldüğü Kırçuval Otel davasında mahkeme heyeti, yıllara göre fot...
        Sporcuların öldüğü Kırçuval Otel davasında mahkeme heyeti, yıllara göre fot...
        Malatya'da depremde 21 kişinin öldüğü otele ilişkin sanıkların yargılanması...
        Malatya'da depremde 21 kişinin öldüğü otele ilişkin sanıkların yargılanması...
        Malatya'da kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Malatya'da kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Malatya'da kamyonetin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Malatya'da kamyonetin tıra çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ar...
        Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ar...