Ali Koç'tan Mourinho açıklaması Ali Koç: "Futbola bakınca, düşüncemiz iyi bir transfer dönemi geçirdik. Takımın başında çok değerli bir hocamız var. Yeri geldi eleştirildi yeri geldi değersizleştirildi. Niye? Çünkü, cesurca gerçekleri ifade etti. Kendisi ülkemizi tanıdıkça, alıştıkça, oyuncularımız onu daha iyi anladıkça göreceksiniz daha büyük başarılar gelecektir. Ben burada kendisiyle devam edilmesi fikrine aynen katılıyorum. Biraz sabretmemiz lazım. Kendisine (Jose Mourinho) de ifade ettim, işini yap, bir hoca değişikliği söz konusu değil, yönetim gider hoca kalır mesajını kendisine verdik. İnşallah o da ona olan inancımızı büyük başarılara çevirir. Bu sezon çevirmesini bekliyoruz, önümüzdeki sezon çevireceğinden hiç şüphemiz yok."

Giriş: 15.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:17 facebook

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