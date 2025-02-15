Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti! Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Aile içinde çıkan tartışmada, oğlu tarafından bıçaklanan anne H.Ç., hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:17 facebook

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