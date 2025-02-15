Anne ile oğlunun kavgası ölümle bitti!
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Aile içinde çıkan tartışmada, oğlu tarafından bıçaklanan anne H.Ç., hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor
Afyonkarahisar'da olay, dün saat 18.30 sıralarında Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. Anne H.Ç. ile oğlu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ANNESİNE BIÇAKLA SALDIRDI
DHA'daki habere göre tartışma sırasında oğlu yanındaki bıçakla annesi H.Ç.'ye saldırdı. H.Ç., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Gürültü nedeniyle komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İscehisar Devlet Hastanesi'ne götürülen H.Ç. hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.