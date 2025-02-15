Yeni Malatyaspor- Manisa FK : 0-6

STAT:Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Enes Biroğlu, Mücahid Adem Çelebi

YENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik, Yiğit Ulaş, Eray Şişman(Dk.67 Eymen Avcı), Alperen Arslan(Dk.54 Enes Nas- Dk.79 Kemalcan Esen), Emircan Bayrakdar, Kerem Altunışık, Metehan Ünal(Dk.46 Murat Şamil Güler), Enes Savucu(Dk.67 Osman Katipoğlu), Umut Taniş, Muhammet Göktürk Gök, Furkan Söyler

MANİSA FK: Alperen Uysal, Dino(Dk.15 Ensar Akgün), Umut Erdem, Oktay Gürdal, Oğuz Gürbülak(Dk.75 Kazım Kahya), Fofana, Ramirez(Dk.66 Minchev), Cissokho(Dk.46 Bartu Göçmen), Diallo(Dk.66 Efe Taylan Altunkara), Toure, Muhammet Kiprit

GOLLER: Dk.33 Oktay Gürdal, Dk.44 Fofana, Dk.55-60 Ramirez, Dk. 71 Mınchev, Dk. 74 Bartu Göçmen (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Metehan Ünal, Emircan Bayrakdar (Yeni Malatyaspor),- Dino (Manisa FK)

Yeni Malatyaspor 1'inci Lig'in 25'inci haftasında konuk ettiği Manisa FK' ya 6-0 mağlup oldu.

33'üncü dakikada Enes Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Oktay Gürdal Manisa FK' nın ilk golünü kaydetti:0-1.

44'üncü dakikada Oğuz Gürbulak'ın pasına hareketlenen Fofana ceza sahası içerisinde sürüklediği topu filelerle buluşturdu: 0-2

55'inci dakikada Muhammet Kiprit'in pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Ramirez düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi: 0-3

60'ıncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Kiprit'in pasında topla buluşan Ramirez kendisinin 2'nci takımının 4'üncü golünü kaydetti: 0-4. 72'nci dakikada Manisa FK yarı sahasından gelen topa hareketlenen Oğuz Gürbulak, topu kaleci Enes'ten kurtararak ceza sahasına gönderdi. Kale çizgisinde topa kafa vuruşu yapan Minchev karşılaşmanın 5'inci golünü kaydetti: 0-5

74'üncü dakikada Manisa FK' da Oğuz Gürbulak'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde sert bir kafa vuruşu yapan Bartu Göçmen takımının 6'ncı golünü kaydetti: 0-6

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Manisa FK' ya 6-0 mağlup oldu.