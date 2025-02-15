Tarihin en kötü Galatasaraylarından birini devralan Okan Buruk sarı-kırmızılıları son iki sezon şampiyonluğa taşıdı. Galatasaray Buruk yönetiminde ayağa kalkıp rekor üstüne rekor kırarken Avrupa’da ses getiren galibiyetler de aldı.

Manchester United’ı deplasmanda yenen, bu sezon ise evinde Tottenham’ı mağlup eden Cimbom, Avrupa’daki diğer maçlarda ise buruk kaldı.