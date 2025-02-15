Edirne'den sonra Buruk!
Galatasaray'ı son iki sezonda şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk aynı performansı Avrupa'da gösteremedi. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyeti unuttu
Tarihin en kötü Galatasaraylarından birini devralan Okan Buruk sarı-kırmızılıları son iki sezon şampiyonluğa taşıdı. Galatasaray Buruk yönetiminde ayağa kalkıp rekor üstüne rekor kırarken Avrupa’da ses getiren galibiyetler de aldı.
Manchester United’ı deplasmanda yenen, bu sezon ise evinde Tottenham’ı mağlup eden Cimbom, Avrupa’daki diğer maçlarda ise buruk kaldı.
Geçen sezon Kopenhag deplasmanında yokları oynayan Cimbom, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off’unda çok daha düşük bütçeli Sparta Prag’a 4-1 mağlup oldu.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys karşısında benzer görüntü veren sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi’ne ise iyi başladı.
İlk yedi maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Cimbom, RFS ve Dinamo Kiev gibi çok düşük bütçeli takımlar karşısında beraberliğe razı oldu.
Malmö deplasmanında yine 2 puan göz göre göre kaçarken Cimbom son 16 play-off turu ilk maçında AZ karşısında sahadan silindi.
Hollanda’ya birçok önemli futbolcusundan eksik giden Galatasaray ilk düdükten son düdüğe kadar yokları oynadı; turu mucizelere bıraktı.
Ligde 102 puan toplayarak rekor kıran; 14 ve 17 maçlık galibiyet serileri yakalayan Cimbom bu performansı Avrupa’ya yansıtamadı.
Avrupa’daki 11 maçta da kalesini gole kapatamayan Cimbom toplamda 24 gol yedi.
Savunmada işleri bir türlü rayına oturtamayan Galatasaray farklı kazanabileceği karşılaşmalarda dahi son dakikalarda terledi.
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Avrupa'da çıktığı 25 maçın 10'undan galibiyetle ayrıldı.
Geçen sezonki ilk 8 maçın 6'sını kazanan Galatasaray, son 17 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi.
48 gol atan Okan Buruk'lu Galatasaray, 48 de gol yedi ve 0 averaja sahip oldu.