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        Malatya'da 821 bin 800 makaron ele geçirildi

        Malatya'da, 778 bin boş, 43 bin 800 dolu makaron ile 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:25
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        Malatya'da 821 bin 800 makaron ele geçirildi
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        Malatya'da, 778 bin boş, 43 bin 800 dolu makaron ile 45 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında belirledikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Şüpheli O.B. (36) ve Y.S'nin (24) ikametinde yapılan aramada, 74 koli içerisinde 778 bin boş, 43 bin 800 içi tütünle doldurulmuş makaron, 45 kilogram kıyılmış tütün, 4 bin 500 deste sigara sarma kağıdı ile 1 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

        Polis ekipleri, şüpheliler hakkında yasal işlem yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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