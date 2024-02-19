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        YSK Başkanı Yener, Malatya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:24
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        YSK Başkanı Yener, Malatya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu
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        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Deprem bölgesindeki ziyaret ve incelemeleri kapsamında kente gelen Yener, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı toplantı salonunda seçim kurulu hakimleri ve personeliyle bir araya geldi.

        Toplantı gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

        Yener, daha sonra İl Seçim Kuruluna geçti. Burada hizmet veren il ile ilçe seçim kurulu personeliyle görüşen Yener, sorunları dinledi.

        Yener'e ziyaret ve incelemelerinde Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Orhan Usta ve Battal Öğüt ile Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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