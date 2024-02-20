Bakan Işıkhan, Malatya'da tekstil fabrikasını ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya'da bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne geçti.
Buradaki bir tekstil fabrikasını ziyaret eden Bakan Işıkhan, üretim bantlarını gezdi ve bilgi aldı.
Yemekhanede tabldot alıp sıraya giren Işıkhan, işçilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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