Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Malatya Valiliğini ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Işıkhan, Valilik önünde çiçekle karşılandı, Şeref Defteri'ni imzaladı.
Kentteki çalışmalar hakkında Vali Yazıcı'dan bilgi alan Bakan Işıkhan'a plaket takdim edildi.
Ziyarette, kent protokolü de hazır bulundu.
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