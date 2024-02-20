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        Bakan Işıkhan, Malatya'da (2)

        '31MART SEÇİMLERİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında iş insanları ve Sivil Toplum Kuruşları temsilcileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Işıkhan, sahada halktan gelen talepleri, tespitleri ilk ağızdan duymak için düzenledikleri buluşmaları çok önemsediklerini belirterek, "İşçimizin de işverenimizin de esnafımızın da hakkını gözetecek politikaları yürüttük. Cumhur İttifakı olarak bizim başarımızın sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Bizim yönetimiz anlayışımızda durmak yok kendini tekrarlamak yok" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesinde önemli çalışmalarda bulunduklarını anlatan Işıkhan, şöyle dedi: "Yaptığımız hamlelerle Malatya'nın üretiminde, istihdamında, çalışma hayatında çok olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da şehrimizin ulaştığı her aşamada ihtiyaç duyduğu yeni uygulamalarla adım adım kalkınmasını sağlayacağız. Deprem bölgesinde toplamda 58 bin 75, Malatya'da toplam 6 bin 686 vatandaşımızı TYP'den faydalandırdık. Depremden önce Malatya'da çalışan sayısı 124 bin 882 idi. Depremin ardından bu sayı yarı yarıya düşmüş 62 bin 685'e kadar inmişti. Verdiğimiz desteklerle ve uyguladığımız programlarla biz çalışan sayısını 1 yıl içerisinde 62 binden 109 bine kadar çıkardık. Kadınlarımızın kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının arttırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığı ile kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerinde teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İşçimizi, emekçimizi, işverenimizi, yatırımcımızı, üreticimizi mağdur etmemek için bugüne kadar nasıl elimizi taşın altına koymaktan çekinmediysek bundan sonra da aynı anlayış ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu, eser ve hizmet denilince akla AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Cumhur İttifakı'na oy vermeyen muhalif seçmen dahi 'Yaparsa yine Ak Parti yapar' diyor. Bu seçim önceki seçimlerden çok farklı. Biliyorsunuz Türkiye artık 100 yıllık bir zamanı geride bırakmış ikinci 100 yılında yeni destanlar yazmaya niyetli, önümüzdeki 100 yıla mührünü vurmaya kararlı bir ülkedir. Dolayısı ile 31 Mart seçimleri bu 100 yılın ilk seçimi olması sebebi ile tüm il ve ilçelerimiz için önemli bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:12
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        Bakan Işıkhan, Malatya'da (2)
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        '31MART SEÇİMLERİ ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde 'Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında iş insanları ve Sivil Toplum Kuruşları temsilcileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Işıkhan, sahada halktan gelen talepleri, tespitleri ilk ağızdan duymak için düzenledikleri buluşmaları çok önemsediklerini belirterek, "İşçimizin de işverenimizin de esnafımızın da hakkını gözetecek politikaları yürüttük. Cumhur İttifakı olarak bizim başarımızın sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Bizim yönetimiz anlayışımızda durmak yok kendini tekrarlamak yok" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesinde önemli çalışmalarda bulunduklarını anlatan Işıkhan, şöyle dedi: "Yaptığımız hamlelerle Malatya'nın üretiminde, istihdamında, çalışma hayatında çok olumlu sonuçlar aldık. Bundan sonra da şehrimizin ulaştığı her aşamada ihtiyaç duyduğu yeni uygulamalarla adım adım kalkınmasını sağlayacağız. Deprem bölgesinde toplamda 58 bin 75, Malatya'da toplam 6 bin 686 vatandaşımızı TYP'den faydalandırdık. Depremden önce Malatya'da çalışan sayısı 124 bin 882 idi. Depremin ardından bu sayı yarı yarıya düşmüş 62 bin 685'e kadar inmişti. Verdiğimiz desteklerle ve uyguladığımız programlarla biz çalışan sayısını 1 yıl içerisinde 62 binden 109 bine kadar çıkardık. Kadınlarımızın kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının arttırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığı ile kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerinde teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. İşçimizi, emekçimizi, işverenimizi, yatırımcımızı, üreticimizi mağdur etmemek için bugüne kadar nasıl elimizi taşın altına koymaktan çekinmediysek bundan sonra da aynı anlayış ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu, eser ve hizmet denilince akla AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geldiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Cumhur İttifakı'na oy vermeyen muhalif seçmen dahi 'Yaparsa yine Ak Parti yapar' diyor. Bu seçim önceki seçimlerden çok farklı. Biliyorsunuz Türkiye artık 100 yıllık bir zamanı geride bırakmış ikinci 100 yılında yeni destanlar yazmaya niyetli, önümüzdeki 100 yıla mührünü vurmaya kararlı bir ülkedir. Dolayısı ile 31 Mart seçimleri bu 100 yılın ilk seçimi olması sebebi ile tüm il ve ilçelerimiz için önemli bir dönüm noktası olacaktır" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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