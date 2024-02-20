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        Bakan Işıkhan, Malatya'da (3)

        FABRİKAİŞÇİLERİYLE YEMEK YEDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya programı kapsamında 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, daha sonra işçilerle birlikte yemek yedi. Bakan Işıkhan, daha sonra Doğanşehir ilçesinde esnafla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:52
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        Bakan Işıkhan, Malatya'da (3)
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        FABRİKAİŞÇİLERİYLE YEMEK YEDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya programı kapsamında 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, daha sonra işçilerle birlikte yemek yedi. Bakan Işıkhan, daha sonra Doğanşehir ilçesinde esnafla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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