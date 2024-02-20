Bakan Işıkhan, Malatya'da (3) FABRİKAİŞÇİLERİYLE YEMEK YEDİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Malatya programı kapsamında 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın üretim kapasitesi hakkında bilgi alan Bakan Işıkhan, daha sonra işçilerle birlikte yemek yedi. Bakan Işıkhan, daha sonra Doğanşehir ilçesinde esnafla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 18:52 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:52 facebook

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