Malatya'da trafik kazasında 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
Malatya'da trambüse çarpan hafif ticari araçtaki 3 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
Malatya'da trambüse çarpan hafif ticari araçtaki 3 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı.
B.E. (24) idaresindeki 06 DIJ 67 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Elazığ kara yolunda Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi mevkisinde, M.A'nın (37) kullandığı 44 BU 365 plakalı trambüse arkadan çarptı.
Kazada yaralanan B.E, A.Y.D (26) ile Furkan Eser (3), ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Furkan Eser, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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