Kale'de kayısı yetiştiriciliği ve zirai mücadele eğitimi verildi

Soğukpınar Mahallesi'nde devam eden uygulamalı eğitimdeyse ziraat teknikeri Ali Biri, budama tekniklerini gösterdi.

Ziraat mühendisi Derya Karahan da hatalı zirai ilaç kullanımı, zirai ilaç kalıntısının nedenleri, kalıntıyı önlemek için yapılacakları aktardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Şevket Fidan ise kayısı hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri, budama, gübreleme ve sulamayla ilgili bilgi verdi.

Kale Kaymakamlığının salonundaki programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

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