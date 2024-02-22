Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin kullandığı 44 AET 985 plakalı kamyonet, Doğu Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.G. yönetimindeki 44 KC 608 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü E.Ç. ile araçtaki G.Ç, sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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