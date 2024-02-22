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        Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 19:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:00
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        Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, E.Ç'nin kullandığı 44 AET 985 plakalı kamyonet, Doğu Mahallesi Malatya Caddesi'nde S.G. yönetimindeki 44 KC 608 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü E.Ç. ile araçtaki G.Ç, sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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