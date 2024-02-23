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        Deprem sonrasında sinemasız kalan Malatya yeniden "beyaz perde"yle buluştu

        ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında faaliyet gösteren iki sineması da kapanan Malatya'da sinemaseverler, "beyaz perde"yle 1 yıl sonra yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 23.02.2024 - 11:05
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        Deprem sonrasında sinemasız kalan Malatya yeniden "beyaz perde"yle buluştu
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        ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında faaliyet gösteren iki sineması da kapanan Malatya'da sinemaseverler, "beyaz perde"yle 1 yıl sonra yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde kentte 6 bin 643 bina yıkıldı, 35 bin 907 bina ağır, 2 bin 525 bina ise ağır hasar aldı.

        Yaşanan afet, kentteki kültürel etkinlikleri de olumsuz etkiledi. Kentte bulunan 2 sinema, depremlerin ardından kapandı.

        Bir yılı aşkın süredir "beyaz perde"den uzak kalan sinemaseverler, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sinema salonu ile yeniden filmlerle buluştu.

        Sinema salonu işletmecisi Murat Yeşil, AA muhabirine, 3 nesil olarak şehirde insanları yaklaşık 70 yıldır sinemayla buluşturduklarını, deprem sonrasında çeşitli nedenlerden faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldıklarını anlattı.

        Malatya'da yeniden hizmet vermeye başlayarak depremzedelere moral kaynağı olduklarını dile getiren Yeşil, şöyle konuştu:

        "Sinema insanların mutlu olduğu, güldüğü, güzel vakit geçirdiği bir kültür. Sinema bir hayat, hiçbir zaman ölmez. Malatyalı hemşerilerim kusura bakmasın biraz geç oldu ama ancak toparlayabildim. Salonlarımızı açtığımız için olumlu dönüşler alıyoruz. Malatya'da insanlar depremlerden dolayı daraldı. İnsanlar gülmek istiyor. Animasyon, çocuk ve komedi filmlerine rağbet var. 7 salonda 1050 koltuğumuzla hizmet veriyoruz. Günlük yaklaşık 40 seansımız var. Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz, insanlarda doğru dürüst para yok. Malatya'nın başına bir felaket geldi. Herkes gelsin ve izlesin diye fiyatı yüksek tutmadık. Diğer Anadolu illeriyle karşılaştırırsak yarı yarıya fiyat farkı var."

        Alışveriş merkezinin pazarlama yöneticisi Melike Çakı da depremin ardından her kesime hitap eden kültürel etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        - "Konteynerlerde yaşam çok sınırlı"

        Çakı, depremden önce kentte biri AVM'de diğeri ise kent merkezinde hizmet veren iki sinema salonu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Depremden sonra Malatya'da sinemalar kapandı, sinema yoktu, çok büyük eksiklikti. Sinemaya talep çoktu. Şu an şehirdeki tek sinema AVM'de, inanılmaz ilgi var. Cumartesi günü açıldı ve inanılmaz bir izdiham oldu. Herkes çok mutlu oldu, şimdiye kadar sinema için yakın illere gidenler vardı. Hafta sonları sinema yoğun oluyor. Depremden çok etkilendik, ağır bir travma yaşadığımız için şu an şehre yapılan küçücük bir şey insanları mutlu etmeye yetiyor. Sinema büyük eksiklikti. Konteynerlerde yaşam çok sınırlı, küçücük bir şey insanlara büyük moral veriyor. Deprem sürecinde insanlar o kadar çok şeye muhtaç oldu ki. Sinema çok güzel bir kültürel ve sanatsal faaliyet. Çocukları getiriyorlar, çünkü depremden en çok etkilenenler çocuklar oldu."

        Ailesiyle sinemaya gelen 10 yaşındaki Barış Özgür Sakalıuzun ise sinemanın açılmasını sevinçle karşıladığını aktararak, "Gayet iyi oldu, sanki ferahlama getirdi. Uzun zamandır sinemanın açılmasını bekliyordum. Sinema ferahlatıcı ve mutlu hissettiriyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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