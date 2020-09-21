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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya kayısısına TMO dopingi

İHA

Malatya kayısısına TMO dopingi

Dünya kayısı başkenti Malatya’da Cumhuriyet tarihinde ilk kez Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kuru kayısı alımına başlanılması üreticilerin yüzünü güldürdü.
Malatya ekonomisinin bel kemiği olan ve 50 bin ailenin geçim kaynağı olarak büyük bir öneme sahip kayısı da tarihi gün yaşandı. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesine de sahip olan Malatya kayısısı artık Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım yapılacak. Kayısı da yıllardır yaşanan fiyat istikrarsızlığının da artık önüne geçilirken, bugün Malatya Ticaret Borsası’nda düzenlenen törenle Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ilk kayısı alım fiyatını açıkladı.
Ankara’dan telekonferans ile Malatya’ya bağlanan Bakan Pakdemirli, 2020 yılı için 4 numara diye adlandırılan kükürtlenmiş kuru kayısının kilogramını 21 liradan, kükürtlenmemiş natürel kayısı olarak bilinen günkurusu kayısısının ise 23 TL’den alınacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli’nin açıklaması, tören alanında sevinçle karşılanırken, sektör temsilcileri TMO’nun taban fiyatının kayısı üreticisinin lehine olduğunu söylediler.
Malatya Ticaret Borsası Konferans salonunda gerçekleşen programda konuşan Vali Aydın Baruş, Malatya için bugünün çok önemli bir gün olduğunu ifade ederek, “Kayısı Malatya ekonomisi ve refahı için çok önemli bir ürün. Malatya üreticisinin yüzü bundan sonra gülecek. Malatya ekonomisinde yaklaşık 300 milyon dolar ihracat değeri olan kayısı tarım topraklarımızın yüzde 20’isinde yetişiyor. Bugün 8 milyon kayısı ağacı var, bundan 350400 bin yaş kayısı ve 100 bin ton kuru kayısı elde ediliyor. Yani Malatya’da nüfus başına 350 400 kilo yaş 120125 kilo kuru kayısı üretimi düşüyor. Kaysının bu günlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Malatya insanı bu iyiliği unutmayacaktır, Malatya tarihinde bu önemli bir yere sahip” diye konuştu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, TMO’nun kayısı alımı yapacak olmasının bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Artık dünya piyasasında 5 milyar dolar pazara sahip kayısı ihracatında Malatya 300 milyon değil de 3 milyar doları aktardığımız zaman çok daha farklı yerlerde olacağız” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise kayısı da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, “2015’de millete verdiğimiz sözü AK Parti olarak yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kuru kayısı alımına başlayacak olmasının bir milat olacak. Bundan sonra da kayısı asla eskisi gibi olmayacak” şeklinde konuştu.
AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı’da, dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70’inin sağlandığı Malatya’da fiyat politikasında yaşanan istikrarsızlığın TMO’nun alımı ile son bulacağını söyledi. AK Parti Hükümeti olarak kayısıya her zaman sahip çıktıklarını dile getiren Kahtalı, artık kayısının arkasında devletin olduğunu dile getirdi. Hayata geçirilen lisanslı kayısı depoculuğu ile artık kayısının değer kazanacağını ifade eden Kahtalı, emeği geçenlere teşekkür etti.
Programda konuşan Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti iktidarları sürecinde kayısı için her türlü desteği verdiklerini anımsatırken, Milletvekili Ahmet Çakır ise hassas bir ürün olan kayısının artık TMO ile birlikte üreticisinin yüzünü güldüreceğini söyledi.
MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’da TMO’nun açıkladığı taban fiyatın bu ve bundan sonraki süreçte kayısı üreticisinin yüzünü güldüreceğini ifade ederken, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’da siyasilerle birlikte bir süredir istişareler ile yürüttükleri girişimlerin sonuç verdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ile artık TMO’nın da kayısı da müdahil olduğunu dile getirdi.
Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kayısı üreticileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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