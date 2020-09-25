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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan’dan İtfaiye Haftası mesajı

İHA

Başkan Gürkan’dan İtfaiye Haftası mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, her yıl 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan İtfaiye Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İtfaiye çalışanlarının karşılaştıkları olaylar karışışında göstermiş oldukları gayretin her türlü takdirin üstünde olduğunu vurgulayan Başkan Gürkan mesajında, "Öncelikle tüm itfaiye çalışanlarının İtfaiyecilik Haftası’nı tebrik ediyorum. İtfaiye teşkilatımız her türlü felaket ve acil durumda kendi hayatlarını hiçe sayarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütmektedirler. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerini ayrıca kutluyorum. Çalışma esasları, gayretleri ve gösterdikleri hassasiyet ile deprem ve yangın mahalline, afetlere, kaza ve boğulma olaylarına anında müdahale etme noktasında olay yerine en kısa zamanda gittiklerini görüyoruz. Müdahale noktasında ve olumlu sonuç alma noktasında itfaiye teşkilatımızın gayreti gerçekten de takdire şayandır. Vatandaşımızın can, mal ve emniyetinin korunması noktasında göstermiş oldukları gayretleri yakından müşahede ediyoruz. Bundan sonraki süreçte daha modern araçlar ile itfaiye teşkilatlarımızı teşekkül ettirip vatandaşımızın hizmetine sunma noktasında hizmetlerimiz aralıksız devam edecektir. Bu vesileyle tüm İtfaiye çalışanlarını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Daha güzel hizmetleri birlikte yapma dileğiyle Haftalarını bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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