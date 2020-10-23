Kuluncak’ın yollarına kilit taş döşeniyor

Malatya’nın Kuluncak İlçesi yollarına kilit taş döşeniyor.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, yol çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, “İlçemiz genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Asfaltlama, stabilize yol kumlama, çevre düzenleme ve taş duvar çalışmalarının yanı sıra bugünden itibaren kilit taş çalışmalarımız da başlamıştır” şeklinde konuştu.

“Artık vatandaşlarımızın ayağı çamura değmeyecek” diyen Başkan Cengiz, “Kuluncak Belediyesi ekiplerimiz tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımız başlamıştır. Artık vatandaşlarımızın ayağı çamura değmeyecek. Vatandaşlarımız en iyi hizmete layıktır” ifadelerini kullandı.

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