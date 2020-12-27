Fırınlardan evlere ekmek servisi

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Malatya'da açık olan fırınlar sipariş üzerine evlere ekmek götürüyor.

Malatya'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında açık olan fırınlar siparişlere yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor. Kısıtlama kapsamında olmayan iş yerleri arasında bulunan fırınlar, sabahın erken saatleri ile birlikte ekmek yapımına başlıyor. Fırıncı Necati Ateş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar arayınca ekmeği evlerine götürdüklerini belirterek, “Mahallemizde fırıncı olarak hizmet sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimiz telefonla arıyor. Bize sipariş veriyorlar, biz de evlerine kadar ekmeklerini götürüyoruz ve teslim ediyoruz” dedi.

Ateş, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle işlerinin istikrarsız bir şeklinde devam ettiğini ifade ederek, ”Pandemi dönemi dolayısıyla eskisi gibi fazla iş yoğunluğu yok. Çünkü bazı vatandaşlar ekmeği evlerinde yapmaya başladı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.