Belediye personeline Kızılay'a kan desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye personeline Kızılay'a kan desteği

İHA

Belediye personeline Kızılay'a kan desteği

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çağrısı üzerine belediye personeli tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.
Korona virüs salgınıyla beraber kan stoklarında yaşanan düşüş nedeniyle Türk Kızılayı tarafından Malatya’da “Kan ver Hayat Kurtar” sloganıyla başlatılan kan bağışı kampanyası devam ediyor. Türk Kızılayı’nın kan bağışı çağrısına duyarsız kalmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Battalgazi Belediyesi’nde kampanyaya destek için kan verme standı kuruldu. Battalgazi Belediyesi personelinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağış kampanyasında bağışçılar önce form doldurdu. Ardından ateşleri ölçülerek kan değerlerine bakıldı. Sosyal mesafenin korunduğu kan bağış kampanyasına destek vermek ve kan bağışına olan duyarlılığı arttırmak için Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ve Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval’da kan bağışında bulunarak, her sağlıklı bireyin yılda en az bir kere kan vermesi gerektiğini belirttiler.

“Kan stoklarına destek vermek hepimizin görevi”
Kan stoklarında salgınla birlikte oluşan sıkıntıyı Battalgazi Belediyesi olarak yakından takip ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, “Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de olduğu gibi Malatya’mızda da kan stoklarında ciddi azalmalar oldu. Bu vesile ile ciddi sıkıntılar yaşamamak için kan bağışının sürmesi gerekiyor. Türk Kızılayı, kan bağışında yıllardır uzmanlaşmış bir kurum. Birçok can bu sayede kurtuluyor. Özellikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, kan bağışı konusuna çok duyarlı. Başkanımızın talimatıyla Battalgazi Belediyesi olarak destek verdiğimiz kan bağışına, personellerimiz yoğun ilgi gösterdi. Çünkü bir gün hepimizin kana ihtiyacı olabilir. Biz her zaman Türk Kızılayı'mızın yanındayız. İnsan sağlığı her şeyin önünde ve bizler bunu çok iyi anlatan bir süreci yaşıyoruz. Kan bağışında bulunan personellerimize hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel Haber) Malatya Şeker Fabrikası sezonu rekorla kapadı Kampanya döneminde 545 bin 500 ton pancar işlendi, 68 bin ton şeker üretildi
YEREL HABERLER (Özel Haber) Malatya Şeker Fabrikası sezonu rekorla ...
Aracın çarptığı kurt, tedavisinin ardından yeniden doğayla buluştu
YEREL HABERLER Aracın çarptığı kurt, tedavisinin ardından yeniden ...
Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
Kaçak telefonları satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak telefonları satamadan yakalandı
Türkiye Covid-19 sürecini başarıyla sürdürüyor
YEREL HABERLER Türkiye Covid-19 sürecini başarıyla sürdürüyor
Başkan Kazgan’dan Komutan Koltukoğlu’na kömbeli ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kazgan’dan Komutan Koltukoğlu’na kömbeli ...
Fendoğlu, su borçlarının yapılandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, su borçlarının yapılandırılmasını istedi
Çıraklar, Avrupa’da staj yapacak
YEREL HABERLER Çıraklar, Avrupa’da staj yapacak
Alt yapıdaki futbolculardan taraftara ziyaret
YEREL HABERLER Alt yapıdaki futbolculardan taraftara ziyaret
Bandrolsüz makaron satanlara operasyon
YEREL HABERLER Bandrolsüz makaron satanlara operasyon
Yeşilyurt Belediyespor, deplasmandan 3 puanla dönüyor Turuncu yeşilliler takım üst üste 7. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor, deplasmandan 3 puanla ...
Malatya’da sağlıkçılara 2. doz aşıları vurulmaya başlandı Doğu Anadolu’da en fazla aşı Malatya’da yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’da sağlıkçılara 2. doz aşıları vurulmaya ...
İkizce Mahallesi’nin internet erişim sorunu çözüldü
YEREL HABERLER İkizce Mahallesi’nin internet erişim sorunu çözüldü
İcraatlarını sergilediler
YEREL HABERLER İcraatlarını sergilediler
Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı
İskambil kağıtları ile "ahlak" mesajı
YEREL HABERLER İskambil kağıtları ile "ahlak" mesajı
Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik
YEREL HABERLER Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik
Yeşilyurt'ta 557 ton atık toplandı 9 bin 469 ağacın kesilmesi önlendi
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta 557 ton atık toplandı 9 bin 469 ağacın ...
Dumandan zehirlenen kardeşler yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Dumandan zehirlenen kardeşler yaşam mücadelesi ...
Arapgir’e Yeraltı Barajı yapılacak
YEREL HABERLER Arapgir’e Yeraltı Barajı yapılacak
Uzaktan eğitimin nabzı anket ile ölçülecek
YEREL HABERLER Uzaktan eğitimin nabzı anket ile ölçülecek
Malatya’da kaçak içkiye geçit yok
YEREL HABERLER Malatya’da kaçak içkiye geçit yok
Uzaktan eğitime internet engeli
YEREL HABERLER Uzaktan eğitime internet engeli
Malatya Büyükşehir akülü engelli araçların tamirini yapıyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir akülü engelli araçların tamirini ...