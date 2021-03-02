Tartıştığı eski eşini bıçakla yaraladı

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Malatya'da bir kişi tartıştığı eski eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla yaraladı.

Olay, Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi A.Ç.'yi ikametinde ziyarete giden Ahmet Ç. (50) ile A.Ç. çocuklarının da bulunduğu kahvaltıda tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından Ahmet Ç.'nin bıçak darbelerine maruz kalan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler olayın gerçekleştiği ikamette inceleme yaparken, olay sonrası kaçan Ahmet Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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