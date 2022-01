Battalgazi’de can dostlar için 19 yeni besleme noktası

Sokak hayvanları ve yabani hayvanlar için yürüttüğü çalışmalarına hız veren Battalgazi Belediyesi, sokaktaki 'Can Dostlar’ için ilçenin 19 farklı noktasında yeni besleme noktaları oluşturdu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’deki can dostlarımızın daha iyi şartlarda beslenmelerini sağlıyoruz, hayvan severlerin gözü arkada kalmasın” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılamak için özel bir çalışmaya daha imza atıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından hem sokakların daha temiz ve hijyenik olması hem de kış ayı nedeniyle hayvanların beslenmesini daha sağlıklı yerine getirmek için sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlara ilçe genelinde 19 noktada yeni besleme noktaları oluşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bu özel ekip, hayvan severler ile birlikte belirlenen noktalara haftada üç kez mama bırakacak. Sokakta yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanların aç ve susuz kalmasının önüne geçecek olan bu çalışma özellikle hayvan severlerden tam not aldı.



“Hayvan severlerin gözü arkada kalmasın”

Hayvan severlerin gözlerinin arkada kalmamasını isteyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Dünyayı tüm canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) ‘Kim hayvanlara merhamet ederse Allah da kıyamet gününde o kimseye merhamet eder’ buyuruyor. Bu konuda duyarlılık ve özen bekliyoruz. Kış ayıyla birlikte sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacı da arttı. Ekiplerimiz, ilçemizde periyodik olarak sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyordu ama bunu daha geniş alanlara yaymak gerekiyordu. Bizler de ilçemizin 19 farklı noktasında besleme noktaları oluşturma kararı aldık. Oluşturacağımız bu noktalarda can dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılayacağız. Oluşturulan bu noktalara düzenli olarak mama bırakılacak. Hayvanlarımız böylelikle yiyeceklere rahat ulaşabilecek. Şunu ifade etmek istiyorum; Battalgazi’deki hayvan severlerimizin gözü arkada kalmasın. Battalgazi hayvan dostu bir ilçe. Çocuklarımıza hayvanlara karşı sevgi ve şefkatle davranmalarını, eziyet etmemelerini de mutlaka öğretelim” ifadelerini kullandı.

