STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemal Alpay
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf - Mehmet (Dk. 78 Yiğit),Oğuz, Erman, Emir, Erhan, Onur, Umut, Zahit (Dk. 62 Serdar),Çağrı, Sinan
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Doğan - Ramazan Emirhan, Aksel, Mehmet Eray (Dk. 59 Ahmet Kürşat),Ercan, Ümran, Taner, Barış Emirhan (Dk. 46 Ömer),Sinan (Dk. 72 Ahmet Zekerriya),Osman Can, Selahattin
GOLLER: Dk. 30 Zahit, Dk. 83 Erman, Dk. 90+1 Erhan (Manisa FK),Dk. 63 (P) Aksel, Dk. 73 ve Dk. 87 Ömer ( Kayserispor)
SARI KARTLAR: Oğuz (Manisa FK),Aksel, Selahattin, Sinan, Ercan (Kayserispor)
Ziraat Türkiye Kupası 5'nci Tur rövanş maçında 2'nci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la evinde 3-3 berabere kalarak elendi. Eşleşmenin Kayseri'deki ilk maçını 3-2 kaybeden Manisa FK, rövanşta ilk yarıyı 30'uncu dakikada Zahit'in golüyle galip tamamlayıp tur için umutlandı. Gol düellosu şeklinde geçen ikinci yarıda konuk ekibin gollerini 63'üncü dakikada penaltıdan Aksel, 73 ve 87'nci dakikalarda Ömer attı. Manisa ekibinin golleri 83'üncü dakikada Erman ve 90+1'inci dakikada Erhan'dan geldi. Bu skorla Kayserispor, adını son 16'ya yazdıran taraf oldu.
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