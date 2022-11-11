Manisa'da trafik polisleri kamyon ve tır sürücülerine kış tedbirlerini anlattı

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MANİSA (AA) - Manisa’da trafik polisleri, kamyon ve tır sürücülerine kış tedbirleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa Kamyoncular ve Taşıyıcılar Kooperatifinde düzenlenen etkinlikte 60 sürücüye seminer verdi.

Seminerde polisler, sürücülere kış lastiği, araçlarda arka koruma çerçevesi bulundurulması, emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, arka ışık donanımlarının çalışır olması gibi hususların önemini vurguladı.









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