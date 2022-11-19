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Manisa'da 3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çalan kişi aranıyor

AA

Manisa'da 3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çalan kişi aranıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin 3 dakika içinde 3 kez bir mağazaya girerek 5 cep telefonu çaldığı anları güvenlik kamerası kaydetti.

Atatürk Bulvarı üzerinde cep telefonu mağazası bulunan Deniz Hoşcan, vitrindeki telefonların eksik olduğunu görerek iş yerinin kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde müşterilerle ilgilendiği sırada mağazaya 3 kez giren bir kişinin toplam 5 cep telefonunu alarak kaçtığını belirleyen Hoşcan, polise başvurdu.

Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıtlarda saat 16.18'de vitrindeki bir telefonu aldığı görülen kişinin 16.19'da iki ve 16.20'de de iki telefonu çalarak uzaklaştığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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