Manisa'da Kerim Frei üzüntüsü

1'inciLig'de pazartesi günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisa FK'ya sol kanat oyuncusu Kerim Frei'dan kötü haber geldi. Gurbetçi futbolcunun antrenmanda sakatlandığı ve 3 hafta takımdan ayrı kalacağı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Kerim Frei'ın çekilen MR ve yapılan muayeneler sonucunda sağ kasık kas grubunda zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Kerim'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" denildi.

Deneyimli oyuncu gelecek hafta oynanacak Çorum FK ve bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakalarını da kaçıracak.