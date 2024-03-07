Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Akhisar'da seçim çalışmasını sürdürdü

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Akhisar'da seçim çalışmasını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.

        Yenişehirlioğlu, beraberinde AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP Akhisar İlçe Teşkilatı üyeleriyle, Akhisar Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya katıldı, ardından esnafı ziyaret etti.

        Akhisar'da seçimi almak istediklerini vurgulayan Yenişehirlioğlu, adayları Ömer İşçi'ye destek istedi.

        Yaşanabilir şehirler oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Yenişehirlioğlu, "El ele tutuşursak sonuç alırız. Almamamız için hiç sebep yok. Akhisar Devlet Hastanesi yatırım programına alındı. Bütün mesele dertlenmekle alakalı, eğer dertlenirseniz sonucunu da alıyorsunuz. Baştan beri söylüyorum milletvekilliği icra makamı değil rica makamı. Çünkü bizim imza yetkimiz yok." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!

        Benzer Haberler

        Manisa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi El Sanatları Sergisi açıldı
        Manisa'da 18 Mart Çanakkale Zaferi El Sanatları Sergisi açıldı
        Manisa'da tarihi mezarlıkta defineci tahribatı
        Manisa'da tarihi mezarlıkta defineci tahribatı
        Somaspor - Menemen FK: 0-2
        Somaspor - Menemen FK: 0-2
        Manisa'da Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı başladı
        Manisa'da Avrupa Jeoparklar Ağı Toplantısı başladı
        Manisa'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Salihli Kaymakamı Sağlam, spor kompleksi inşaatında inceleme yaptı
        Salihli Kaymakamı Sağlam, spor kompleksi inşaatında inceleme yaptı