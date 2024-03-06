Somaspor - Menemen FK: 0-2

Soma Atatürk Stadı'ndaki Ege derbisini 65'inci dakikada Mertcan ve 69'uncu dakikada Kemal Rüzgar'ın attığı gollerle kazanan sarı-lacivertli ekip, puanını 48 yapıp grupta yeniden Play-Off barajına adını yazdırdı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Somaspor ise 37 puanda kaldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 29'uncu hafta maçında Somaspor, konuk ettiği Menemen FK'ya 2-0 mağlup oldu.

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