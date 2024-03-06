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        Somaspor - Menemen FK: 0-2

        STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Safa Yılmaz, Sefa Özcan, Erol ErnekSOMASPOR: Muharrem Tunay - Mahmut, Oğuzhan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:22
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        Somaspor - Menemen FK: 0-2
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        STAT: Soma Atatürk

        HAKEMLER: Safa Yılmaz, Sefa Özcan, Erol Ernek

        SOMASPOR: Muharrem Tunay - Mahmut, Oğuzhan (Dk. 87 Yunus Emre), Yiğit Utku, Mücahit, Kenan, Erdem (Dk. 87 Ceyhun), Yasin (Dk. 87 Rıdvan), Erkan (Dk. 63 Kamil), Hakan Öztürk (Dk. 69 Ahmet Hakan), Abdulkadir

        MENEMEN FK: Kıvanç - Onur, Mertcan (Dk. 78 İsmail Kulet), Kemal Rüzgar, Özkan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Hakkı (Dk. 89 Okan), Feyyaz, Burak Yasin (Dk. 79 Recep Aydın), Hıfsullah İsmail (Dk. 78 Muhammed Emir), Mazlum, Mehmet Alp

        GOLLER: Dk. 65 Mertcan, Dk. 69 Kemal Rüzgar (Menemen FK)

        SARI KARTLAR: Oğuzhan (Somaspor), Kemal Rüzgar (Menemen FK)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 29'uncu hafta maçında Somaspor, konuk ettiği Menemen FK'ya 2-0 mağlup oldu.

        Soma Atatürk Stadı'ndaki Ege derbisini 65'inci dakikada Mertcan ve 69'uncu dakikada Kemal Rüzgar'ın attığı gollerle kazanan sarı-lacivertli ekip, puanını 48 yapıp grupta yeniden Play-Off barajına adını yazdırdı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Somaspor ise 37 puanda kaldı.

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