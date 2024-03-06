Somaspor - Menemen FK: 0-2
STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Safa Yılmaz, Sefa Özcan, Erol ErnekSOMASPOR: Muharrem Tunay - Mahmut, Oğuzhan (Dk.
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Safa Yılmaz, Sefa Özcan, Erol Ernek
SOMASPOR: Muharrem Tunay - Mahmut, Oğuzhan (Dk. 87 Yunus Emre), Yiğit Utku, Mücahit, Kenan, Erdem (Dk. 87 Ceyhun), Yasin (Dk. 87 Rıdvan), Erkan (Dk. 63 Kamil), Hakan Öztürk (Dk. 69 Ahmet Hakan), Abdulkadir
MENEMEN FK: Kıvanç - Onur, Mertcan (Dk. 78 İsmail Kulet), Kemal Rüzgar, Özkan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Hakkı (Dk. 89 Okan), Feyyaz, Burak Yasin (Dk. 79 Recep Aydın), Hıfsullah İsmail (Dk. 78 Muhammed Emir), Mazlum, Mehmet Alp
GOLLER: Dk. 65 Mertcan, Dk. 69 Kemal Rüzgar (Menemen FK)
SARI KARTLAR: Oğuzhan (Somaspor), Kemal Rüzgar (Menemen FK)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 29'uncu hafta maçında Somaspor, konuk ettiği Menemen FK'ya 2-0 mağlup oldu.
Soma Atatürk Stadı'ndaki Ege derbisini 65'inci dakikada Mertcan ve 69'uncu dakikada Kemal Rüzgar'ın attığı gollerle kazanan sarı-lacivertli ekip, puanını 48 yapıp grupta yeniden Play-Off barajına adını yazdırdı. Galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Somaspor ise 37 puanda kaldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.