Akhisarspor'da İsa Turan farkı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bir dönem düşme hattına gerileyip amatör küme korkusu yaşayan Akhisarspor'da devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen İsa Turan takımını düze çıkarmayı başardı. Kariyerinde uzun süre Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını yapıp kulüpte daha önce antrenör olarak görev alan İsa Turan yönetiminde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-silahlı ekip 1 maç eksiğine rağmen düşme hattının üzerine çıktı.

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