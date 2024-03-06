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        Akhisarspor'da İsa Turan farkı

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bir dönem düşme hattına gerileyip amatör küme korkusu yaşayan Akhisarspor'da devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen İsa Turan takımını düze çıkarmayı başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 12:44 Güncelleme: 06.03.2024 - 12:45
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        Akhisarspor'da İsa Turan farkı
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bir dönem düşme hattına gerileyip amatör küme korkusu yaşayan Akhisarspor'da devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen İsa Turan takımını düze çıkarmayı başardı. Kariyerinde uzun süre Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını yapıp kulüpte daha önce antrenör olarak görev alan İsa Turan yönetiminde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-silahlı ekip 1 maç eksiğine rağmen düşme hattının üzerine çıktı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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