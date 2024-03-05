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        Manisa'da nitelikli yağma iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

        Manisa'da nitelikli yağma suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:05
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        Manisa'da nitelikli yağma iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
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        Manisa'da nitelikli yağma suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli yağma suçu şüphelilerine yönelik Akhisar ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Tehditle vatandaşlardan maddi menfaat elde ettikleri öne sürülen zanlılardan 3'ü Akhisar'da, 1'i de İzmir'de yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 45 fişek ve 4 makbuz ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. (39), E.Ç. (33), K.A. (25) ve E.Y. (29) tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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