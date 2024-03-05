Manisa'da nitelikli yağma iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 45 fişek ve 4 makbuz ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli yağma suçu şüphelilerine yönelik Akhisar ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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