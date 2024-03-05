Manisa'da nitelikli yağma iddiasıyla 4 kişi tutuklandı
Manisa'da nitelikli yağma suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Manisa'da nitelikli yağma suçunu işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli yağma suçu şüphelilerine yönelik Akhisar ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Tehditle vatandaşlardan maddi menfaat elde ettikleri öne sürülen zanlılardan 3'ü Akhisar'da, 1'i de İzmir'de yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 45 fişek ve 4 makbuz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. (39), E.Ç. (33), K.A. (25) ve E.Y. (29) tutuklandı.
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