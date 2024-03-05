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        Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Çerçi projelerini paylaştı

        Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:55
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        Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Çerçi projelerini paylaştı
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        Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı.

        Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Çerçi, Yunusemre'yi 10 yılda ihya ettiklerini, vatandaşın gönlüne girmek için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

        Yaptığı projelerin gelecekteki büyük projelerin habercisi olduğunu ifade eden Çerçi, yeniden seçilmesi halinde Gürle Mahallesi'nde 9 bin 875 konutluk proje uygulayacaklarını kaydetti.

        Çerçi, Lalapaşa, Mutlu, Laleli ve Mesir mahallelerinde depreme dayanıklı şehircilik dönüşümünü başlattıklarını belirterek, park, millet bahçesi, kamp karavan parkı, gençlik kampı ve doğal yaşam merkezi, yerel tohum merkezi, kadın konuk evi ve buz pisti ile kapalı pazar yerleri, sosyal tesis, otopark, meydan, kültür ve taziye evi projeleri hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner de katıldı.

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