Otomobil kaldırıma çıktı, esnaf son anda kurtuldu: 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırım kenarındaki ağaca ve ardından istiflenen meyve kasalarına çarparak, durabildi. Bu sırada bir fabrikaya götürülecek meyve kasalarını kaldırım kenarına getiren manav çalışanı Ertürk Ertürk ise üzerine gelen araçtan kaçarken düştü. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada yaralanan sürücü ile düşerken bacağı kırılan Ertürk hastanede kaldırıldı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Merkezefendi Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezinden Morris Şinasi Kavşağı istikametine giden Serkan Meriç yönetimindeki 45 PY 914 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir motosiklete ardından kaldırım kenarındaki ağaç ile istiflenen meyve kasalarına çarparak durabildi. Bu sırada bir fabrikaya götürülmek üzere meyve kasalarını kaldırımın kenarına istifleyen manav çalışanı Ertürk Ertük, üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. Otomobilin çarptığı istif halindeki meyveler ise savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otomobil sürücüsü Serkan Meriç ve kaçarken düşerek bacağı kırıldığı anlaşılan manav çalışanı Ertürk Ertürk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.