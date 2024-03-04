Manisa'da 274 bin büyükbaşın şap hastalığına karşı aşılanması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa'daki 274 bin büyükbaş hayvanın şap hastalığına karşı aşılanması planlanıyor.

Bakanlığın 29 Ocak'ta başlattığı aşılama programı kapsamında, il genelindeki hayvanların yaklaşık yüzde 50'sine denk gelen 135 bin büyükbaşta "baskın doz" adı verilen aşılama tamamlandı. Söz konusu çalışmanın 31 Mart'a kadar tamamlanması hedefleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, şap hastalığının besicilikte önemli verim kayıplarına sebebiyet verdiğini söyledi.

Bu hastalığın hayvan ölümlerine kadar giden sonuçları olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Şap aşılaması bizim her zaman önceliklerimiz arasında. Ancak bu yılki farkımız, 3. doz aşılamayla şap hastalığına karşı etkin bir mücadele başlatmış olduk. Manisa'da 60 günlük sürede 274 bin büyükbaşın aşısını tamamlayacağız. Şu anda programın tam ortasındayız ve yüzde 50 aşılama oranına ulaştık. Böylelikle büyükbaş hayvancılıkta önemli sorun oluşturan şap hastalığıyla etkin bir mücadele gerçekleştirilmiş olacak."