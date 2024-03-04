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        Turgutluspor tam gaz zirveye

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçta 3'üncü galibiyetini en önemli rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı deplasmanda 3-2 yenerek alan Turgutluspor, 42 puanla ikinci sıradaki yerini korurken bir maçı eksik lider Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkını yine 3'e düşürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:16 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:20
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        Turgutluspor tam gaz zirveye
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçta 3'üncü galibiyetini en önemli rakiplerinden Efeler 09 SFK'yı deplasmanda 3-2 yenerek alan Turgutluspor, 42 puanla ikinci sıradaki yerini korurken bir maçı eksik lider Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkını yine 3'e düşürdü. Batman'ın deplasmanda Kelkit Hürriyetspor'la 0-0 berabere kaldığı haftayı iyi değerlendiren kırmızı-siyahlı ekipte Başkan Gökhan Akın, "Zor bir rakiple önemli bir maç oynadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularımız 90 dakika boyunca aslanlar gibi mücadele ettiler ve sahadan 3 puan ile ayrıldılar. Oyuncularımızı cani gönülden tebrik ediyorum. Bir parantez de taraftarımıza açmak istiyorum. Aydın’a gelerek bu önemli maçta takımımız 90 dakika boyunca destek oldular. Takımımıza moral verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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