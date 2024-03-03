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        Turgutlu'da Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi açıldı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:28 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:28
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        Turgutlu'da Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi açıldı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi törenle açıldı.

        Açılışa katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programda Turgutlu Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Tekin de bir konuşma yaptı.

        Cemevinde cem salonu, kurs odaları, idari bölüm, mutfak, yemekhane, gasilhane, morg ve depo yer alıyor. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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