Turgutlu'da Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi açıldı

Programda Turgutlu Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Tekin de bir konuşma yaptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi törenle açıldı.

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